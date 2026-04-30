Al via dal 10 maggio la stagione balneare a Roma | le regole e gli orari delle strutture di Ostia e dintorni

Dal 10 maggio e fino al 30 settembre, le spiagge di Ostia e zone limitrofe a Roma aprono ufficialmente per la stagione balneare del 2026. Il sindaco ha firmato l’ordinanza che definisce il periodo di apertura delle strutture e le regole da seguire. Le spiagge saranno accessibili durante gli orari stabiliti e le attività saranno soggette alle norme indicate nell’ordinanza. Le strutture sono pronte ad accogliere i visitatori per tutta l’estate.

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