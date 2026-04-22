Ostia | stagione balneare al via tra sequestri ritardi e incertezze

A Ostia, Castelporziano e Capocotta la stagione balneare è partita con diverse complicazioni, tra sequestri di attrezzature e ritardi nelle operazioni di apertura. La partenza della stagione si presenta incerta e caratterizzata da incertezze, con la situazione ancora in evoluzione e senza una chiara definizione delle tempistiche. La situazione riguarda principalmente i settori delle spiagge e delle attività legate al turismo balneare nella zona.

Ostia, 22 aprile 2026 – E’ avvolto nelle nebbie il futuro della stagione balneare per Ostia, Castelporziano e Capocotta. L’unica notizia pressochè certa è che le attività, quelle in regola, a quanto apprende l’Adnkronos potranno aprire il 17 maggio. Una riunione programmata per oggi, mercoledì 22 aprile, farà il punto sui contenuti dell’ordinanza balneare: vi prenderanno parte il Dipartimento capitolino al Demanio, la Capitaneria di Porto, il X Municipio, la Polizia locale e gli altri enti coinvolti. Il quadro è di caos profondo con poche certezze. Cerchiamo di fare il punto analizzando i diversi comparti dell’offerta turistico-balneare lungo tutta la costa di Ostia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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