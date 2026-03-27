Scuola digitale 2022 26 migrazione al cloud | entro il 31 marzo la scadenza previste proroghe fino a 30 giorni NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota il 26 marzo 2026 che ricorda alle scuole italiane di completare entro il 31 marzo 2026 le attività legate al programma “Scuola digitale 2022-2026”, in particolare alla migrazione al cloud prevista dalla misura 1. Sono previste proroghe fino a 30 giorni per le istituzioni che necessitano di più tempo per rispettare questa scadenza.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con una nota del 26 marzo 2026, richiama le istituzioni scolastiche alla scadenza del 31 marzo 2026 per il completamento delle attività previste dal programma “Scuola digitale 2022-2026”, con particolare riferimento alla misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali”. L'articolo Scuola digitale 202226, migrazione al cloud: entro il 31 marzo la scadenza, previste proroghe fino a 30 giorni. NOTA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Piano dei flussi di cassa, il Ministero invia la nota alle scuole con la proroga: nuova scadenza 31 marzo. PDFIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto la proroga al 31 marzo 2026 del termine per l’adozione, da parte delle istituzioni scolastiche... Scuola: welfare digitale, sconti fino al 30% per docenti e famiglieEstensione al Settore Sanitario e Prospettive Future A breve è prevista un’ulteriore estensione al comparto sanitario, con l’attivazione di una... Aggiornamenti e notizie su Scuola digitale Discussioni sull' argomento Digital Artifex 2026; Sicurezza digitale nelle scuole, nuovo corso MIM sulla piattaforma SIDI. Nota; Pensiero computazione e divari di genere: al via la sesta (e ultima) edizione; Verso la bicicletta digitale – Un percorso a tappe. Scuola digitale 2022/26, migrazione al cloud: entro il 31 marzo la scadenza, previste proroghe fino a 30 giorni. NOTAIl Ministero dell’Istruzione e del Merito, con una nota del 26 marzo 2026, richiama le istituzioni scolastiche alla scadenza del 31 marzo 2026 per il completamento delle attività previste dal ... orizzontescuola.it Edizioni Centro Studi Erickson. . Crescere senza confini on air. I webinar di Erickson Scuola. Webinar con Nicoletta Rivelli, Martina Pancheri. eStudy è la piattaforma digitale che accompagna i nuovi libri adozionali Erickson Scuola e supporta una didattica inn - facebook.com facebook