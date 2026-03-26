Sicurezza digitale nelle scuole nuovo corso MIM sulla piattaforma SIDI Nota

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota il 24 marzo annunciando l'avvio di un nuovo percorso di formazione rivolto al personale scolastico, focalizzato sulla sicurezza digitale. La formazione si svolgerà attraverso la piattaforma SIDI, con l'obiettivo di aggiornare gli operatori scolastici sulle tematiche legate alla tutela dei dati e alla protezione delle reti informatiche.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con una nota del 24 marzo, avvia un nuovo percorso di formazione dedicato al personale scolastico sulla sicurezza digitale. Il corso sarà disponibile sulla piattaforma e-learning del Ministero, accessibile tramite SIDI, ed è il primo a essere pubblicato nel nuovo ambiente formativo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati (Aidem) Nuovo PEI INFORMATIZZATO: come compilarlo sulla Piattaforma SIDI eliminando dubbi e “blocchi” (Videocorso Accreditato MIM)Corso online accreditato (4 ore) destinato ai Referenti, Docenti e Funzioni Strumentali per l’Inclusione, per supportarli nella stesura del PEI... (Aidem) Nuovo PEI INFORMATIZZATO: come compilarlo sulla Piattaforma SIDI eliminando dubbi operativi (Videocorso Accreditato MIM)Corso online accreditato (4 ore) destinato ai Referenti, Docenti e Funzioni Strumentali per l’Inclusione, per supportarli nella compilazione del... Contenuti e approfondimenti su Sicurezza digitale Temi più discussi: Agenda ACN 2026: ricerca, talenti e innovazione per la sicurezza del Paese; A Lamezia un incontro su cybercrime e cyberbullismo con scuole, istituzioni e terzo settore per un Patto Educativo Digitale; Cellulari a scuola, presidi favorevoli al divieto: Una battaglia educativa, va insegnata la sicurezza digitale; Cybersecurity 2026, le nuove priorità: difesa, normativa, iniziative. Barbara Berlusconi sul digitale nelle scuole: Proteggere i minori significa avere il coraggio di mettere regole chiareLa presidente della Fondazione Barbara Berlusconi ha espresso sostegno pubblico alle misure promosse dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in materia di uso degli smartphone nel ... orizzontescuola.it Sicurezza nelle scuole: in arrivo 400mila euroRecanati, buon inizio d’anno con oltre mezzo milione di euro di finanziamenti nazionali. Non è una vincita alla lotteria, ma per Recanati il 2026 si apre sotto il segno di un risultato importante. Nei ... ilrestodelcarlino.it Cybersecurity, al porto di Genova cresce la cultura della sicurezza digitale x.com NETTUNO - SOCIAL NETWORK E SICUREZZA ONLINE: INCONTRO FORMATIVO PER PROTEGGERE LA PROPRIA IDENTITÀ DIGITALE Un’importante occasione di formazione e sensibilizzazione sull’uso consapevole dei social network si terrà a Nettuno - facebook.com facebook