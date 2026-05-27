Ospiti fantasma e droga in camera il Questore chiude una struttura ricettiva a San Cesario
Gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Modena hanno chiuso una struttura ricettiva a San Cesario sul Panaro. Durante i controlli sono stati riscontrati ospiti fantasma e presenza di droga nella camera. Il provvedimento di chiusura è stato notificato ieri mattina al titolare dell’attività.
Ieri mattina, gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Modena hanno notificato un provvedimento di chiusura al titolare di una struttura ricettiva situata nel comune di San Cesario sul Panaro. La sospensione della licenza, che avrà una durata di dieci giorni a partire dalla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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