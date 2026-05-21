A Nova Milanese, un bar è stato temporaneamente chiuso per sette giorni dal questore di Monza e della Brianza. La decisione è stata presa a seguito di un intervento delle forze dell’ordine legato a un episodio di droga avvenuto all’interno dell’esercizio. La sospensione della licenza è stata comunicata nelle ultime ore e riguarda un locale situato nel comune brianzolo. La notizia si inserisce nelle azioni di controllo e contrasto al fenomeno dello spaccio nelle aree pubbliche della regione.

Nova Milanese (Monza Brianza), 21 Maggio 2026 – Il questore di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione per una settimana della licenza di un bar a Nova Milanese. Il provvedimento è stato adottato dopo alcuni controlli effettuati dalla locale Stazione Carabinieri il 27 marzo 2026 con l’ausilio dell’unità cinofila del Nucleo Cinofili di Casatenovo. Nel locale sono stati trovati e sequestrati 54 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana. Durante questo ed altri controlli sono inoltre stati identificati numerosi avventori gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona, stupefacenti ed in materia di immigrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Droga nel bar a Nova Milanese: il questore lo chiude per 7 giorni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il questore chiude il bar per 7 giorni. Lo stop per motivi di sicurezzaLicenza sospesa per una settimana per il bar bistrò Cocktail Music, in viale Battisti a Matelica.

Mondragone, pugno duro sulla via Domitiana: il questore chiude un bar per 20 giorni, il motivoBar chiuso per 20 giorni a Mondragone dopo che il locale è stato segnalato come teatro di un grave evento delittuoso e punto di ritrovo per persone...

Droga nel bar a Nova Milanese: il questore lo chiude per 7 giorniNova Milanese (Monza Brianza), 21 Maggio 2026 – Il questore di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione per una settimana della licenza di un bar a Nova Milanese. Il provvedimento è stato adot ... ilgiorno.it

Droga nascosta nel bar e clienti con precedenti: locale chiuso per una settimanaLa chiusura temporanea, spiegano dalla Questura, è stata adottata per interrompere una situazione ritenuta potenzialmente pericolosa e prevenire il protrarsi delle condizioni di degrado e rischio soci ... mbnews.it