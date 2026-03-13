Ospiti fantasma e carenze igieniche nell' hotel del centro chiusa una struttura

Un hotel nel centro di Roma è stato chiuso definitivamente dopo che sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie, l’assenza di autorizzazioni e la mancanza di registrazioni degli ospiti. La struttura, situata in via in Selci, non rispettava i requisiti minimi di sicurezza e igiene, e ospitava anche presunti “ospiti fantasma”. La decisione di chiudere l’albergo è stata presa dalle autorità competenti.

Il questore di Roma ha emesso un provvedimento ai sensi dell'articolo 100 T.U.L.P.S. che ne impone la cessazione immediata Nessuna autorizzazione, nessuna registrazione degli ospiti e condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie: si è conclusa così, con la chiusura definitiva, l'attività di un albergo situato in via in Selci, nel cuore di Roma. La struttura, completamente abusiva, è stata posta sotto sequestro dagli agenti del commissariato Esquilino durante specifici controlli sul territorio. Dai riscontri emersi durante l'ispezione è risultato che il titolare aveva avviato l’attività ricettiva senza mai presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). 🔗 Leggi su Romatoday.it

