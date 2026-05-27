Ospedale pronto soccorso e cure domiciliari | dibattito pubblico al Centro della Pesa

Domani alle 18 si terrà un incontro pubblico al Centro della Pesa di Riccione, dedicato al futuro della sanità territoriale. Il dibattito si concentrerà sulla gestione delle emergenze, il rilancio degli ospedali locali e lo sviluppo delle cure domiciliari. La discussione coinvolgerà rappresentanti e cittadini, con l’obiettivo di analizzare le strategie per migliorare i servizi sanitari sul territorio. L’evento si svolgerà nella sala conferenze del centro.

Il futuro della sanità sul territorio, la gestione delle emergenze, il rilancio dei presidi ospedalieri e lo sviluppo delle cure domiciliari saranno i temi centrali del confronto pubblico in programma domani, giovedì 28 maggio, alle 18 presso la sala conferenze del Centro della Pesa di Riccione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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