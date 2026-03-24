Trovato ubriaco al pronto soccorso nonostante fosse ai domiciliari | 52enne arrestato e portato in carcere

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 52 anni trovato ubriaco al pronto soccorso, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato trasferito in carcere. Contestualmente, sono stati eseguiti due ordini di carcerazione nei confronti di altri due uomini.

Disposto il trasferimento a Montacuto anche per un 36enne, scagliatosi in preda ai fumi dell'alcol contro gli agenti che lo avevano fermato: revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali precedentemente disposto ANCONA - Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha dato esecuzione a due ordini di carcerazione nei confronti di due uomini. Dapprima, a seguito dell’ordine di sospensione della misura alternativa alla detenzione emesso dall’ufficio di sorveglianza di Ancona, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un 36enne iracheno, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e in materia di immigrazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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