Un documento preliminare del piano sanitario dell’ospedale di Terni prevede una riduzione di 150 posti letto rispetto alla versione iniziale. La modifica non è accompagnata da dettagli sulle decisioni che hanno portato a questa riduzione. Non sono state fornite spiegazioni sui criteri adottati o sui soggetti coinvolti nella revisione del progetto. La modifica riguarda esclusivamente la quantità di posti letto disponibili nell’ospedale.

? Domande chiave Come influirà il taglio dei posti letto sulla sanità di prossimità?. Chi ha deciso di ridurre i letti previsti nel progetto originale?. Perché la bozza del piano sanitario rimane ancora riservata alla cittadinanza?. Quali saranno le conseguenze economiche per le famiglie ternane tra tasse e privati?.? In Breve Nuovo polo di Cammartana prevede 140 posti letto con 75 dedicati alla riabilitazione.. Melasecche contesta il nome Next generation hospital e il ricorso al Tar stadio-clinica.. Narni e Amelia dispongono attualmente di 101 posti letto per l'area territoriale.. Cittadini affrontano aumenti addizionali Irpef comunale e regionale per coprire il dissesto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale di Terni: bozza piano sanitario prevede 150 posti letto in meno

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