Ospedale di Terni | bozza piano sanitario prevede 150 posti letto in meno
Un documento preliminare del piano sanitario dell’ospedale di Terni prevede una riduzione di 150 posti letto rispetto alla versione iniziale. La modifica non è accompagnata da dettagli sulle decisioni che hanno portato a questa riduzione. Non sono state fornite spiegazioni sui criteri adottati o sui soggetti coinvolti nella revisione del progetto. La modifica riguarda esclusivamente la quantità di posti letto disponibili nell’ospedale.
? Domande chiave Come influirà il taglio dei posti letto sulla sanità di prossimità?. Chi ha deciso di ridurre i letti previsti nel progetto originale?. Perché la bozza del piano sanitario rimane ancora riservata alla cittadinanza?. Quali saranno le conseguenze economiche per le famiglie ternane tra tasse e privati?.? In Breve Nuovo polo di Cammartana prevede 140 posti letto con 75 dedicati alla riabilitazione.. Melasecche contesta il nome Next generation hospital e il ricorso al Tar stadio-clinica.. Narni e Amelia dispongono attualmente di 101 posti letto per l'area territoriale.. Cittadini affrontano aumenti addizionali Irpef comunale e regionale per coprire il dissesto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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