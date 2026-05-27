Da 600 a 450 posti letto così il ‘patto per le poltrone’ declassa il nuovo ospedale di Terni
“La maggioranza del ‘campo largopatto per le poltrone’ ogni mese che passa è in maggiore difficoltà, mano a mano che esce di soppiatto qualche dettaglio dalla bozza fantasma del nuovo piano sanitario regionale. L’ultima novità riguarda la scelta del Pd di diminuire i 600 posti del nuovo ospedale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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