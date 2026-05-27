Una donna di 58 anni ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Grandi Ustionati di un ospedale di Napoli è deceduta dopo essersi lanciata dal terzo piano del padiglione E.

Una paziente di 58 anni ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli è morta dopo una caduta dal terzo piano del padiglione E. Tragedia questa mattina all’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove una donna di 58 anni è morta dopo essersi lanciata nel vuoto dal terzo piano del padiglione E. Il dramma si è consumato poco prima delle 10 nel reparto di Terapia Intensiva Grandi Ustionati, dove la paziente era ricoverata. Secondo quanto riferito dalla struttura ospedaliera, la donna si sarebbe recata nel bagno del reparto, probabilmente alla ricerca di un luogo con maggiore privacy, prima di compiere il gesto estremo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ospedale Cardarelli di Napoli, paziente si lancia nel vuoto e muore: aveva 58 anni

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TRAGEDIA AL CARDARELLI DI NAPOLI: UNA DONNA SI LANCIA DI SOTTO E MUORE

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Temi più discussi: Grandi ustionati, il Cardarelli diventa hub europeo per la formazione dei medici; Lite davanti un locale, poi le botte: 16enne finisce al Cardarelli a Napoli; Napoli, un ringraziamento speciale al Cardarelli: paziente lascia un casatiello per medici e infermieri; Il Cardarelli Napoli hub europeo per il trattamento dei grandi ustionati.

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