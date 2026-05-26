Una cometa passa sopra la città, visibile a occhio nudo, mentre la sua coda luminosa si estende nel cielo serale. La sua traiettoria viene modificata dalla forza solare, che ne altera la rotta e la forma, mentre il calore del sole fa evaporare i ghiacci che la compongono. La scena attira l’attenzione di molti, tra appassionati e scienziati, che osservano attentamente i movimenti e le caratteristiche di questo corpo celeste.

? Domande chiave Come può la gravità spiegare il desiderio umano tra le stelle?. Cosa accade alla cometa quando la forza solare ne altera la traiettoria?. Chi è la scienziata che ha aperto le carriere spaziali in Italia?. Perché guardare l'universo può alimentare la nostra spinta interiore?.? In Breve Evento organizzato da Annalisa Fattori e Paola Nobile dal 5 al 7 giugno 2026.. Lectio magistralis prevista domenica 7 giugno alle ore 19:45 presso San Domenico.. La scienziata ha partecipato alla missione spaziale internazionale Rosetta.. Ricercatrice laureatasi in ingegneria aeronautica nel 1962 con primati scientifici nazionali.. La scienziata Amalia Ercoli Finzi sarà la protagonista del Seminare Idee Festival 2026 a Prato, con un incontro dedicato al legame tra scienza e desiderio previsto per domenica 7 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amalia Ercoli Finzi a Prato: il fascino delle comete tra scienza e cuore

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