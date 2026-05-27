Orzinuovi Juvecaserta vola | D’Argenzio spacca con 32 punti

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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D’Argenzio ha segnato 32 punti, guidando la vittoria di Juvecaserta contro Orzinuovi. Durante la partita, ha superato la difesa avversaria con continuità e precisione. Nei minuti finali, ha mantenuto la lucidità, contribuendo a consolidare il vantaggio della sua squadra. La prestazione di D’Argenzio ha determinato l’esito del match, con Juvecaserta che ha ottenuto una vittoria importante in trasferta.

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? Domande chiave Come ha fatto D’Argenzio a dominare la difesa di Orzinuovi?. Chi ha garantito la lucidità necessaria nei minuti finali della sfida?. Perché la Logiman non è riuscita a sfruttare i rimbalzi offensivi?. Come cambierà la serie dopo il vantaggio ottenuto in trasferta?.? In Breve Radunic segna 18 punti e Nobile cattura 8 rimbalzi totali.. Venturoli chiude con 20 punti mentre Giacomini registra 7 assist.. Juvecaserta domina con 37 rimbalzi totali e 18 liberi su 25.. Prossima sfida decisiva giovedì alle 20:30 al palazzetto Bertocchi.. La Paperdi Juvecaserta ha strappato una vittoria fondamentale a Orzinuovi per 82-85 in gara 3 di semifinale playoff, riportando il vantaggio del fattore campo dopo un confronto durissimo conclusosi con soli tre punti di scarto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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