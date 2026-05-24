Juvecaserta alle strette | Orzinuovi domina al PalaPiccolo con 93 punti

Notizia in breve

Orzinuovi ha vinto con 93 punti contro Juvecaserta al PalaPiccolo. La squadra ha dominato la partita nel secondo tempo, riuscendo a recuperare e superare l’avversario. I giocatori che hanno contribuito maggiormente al risultato finale sono stati quelli che hanno segnato più punti e hanno avuto un ruolo chiave nelle azioni decisive. La Juvecaserta ha cercato di rientrare in partita nel secondo tempo, ma non è riuscita a invertire il risultato.