Juvecaserta alle strette | Orzinuovi domina al PalaPiccolo con 93 punti
Orzinuovi ha vinto con 93 punti contro Juvecaserta al PalaPiccolo. La squadra ha dominato la partita nel secondo tempo, riuscendo a recuperare e superare l’avversario. I giocatori che hanno contribuito maggiormente al risultato finale sono stati quelli che hanno segnato più punti e hanno avuto un ruolo chiave nelle azioni decisive. La Juvecaserta ha cercato di rientrare in partita nel secondo tempo, ma non è riuscita a invertire il risultato.
? Punti chiave Come ha fatto la Juvecaserta a quasi ribaltare il primo tempo?. Chi sono i giocatori che hanno deciso il finale di gara?. Perché la difesa campana è crollata nei primi venti minuti?. Cosa deve cambiare in trasferta per non perdere la semifinale?.? In Breve Orzinuovi domina con 62 punti segnati nei primi venti minuti di gioco.. D'Argenzio segna 25 punti e Nobile ne aggiunge 15 nella ripresa.. Cacace e Cappelletti realizzano rispettivamente 22 e 21 punti per i lombardi.. Orzinuovi controlla il match con 36 rimbalzi contro i 29 della Juvecaserta.. Al PalaPiccolo di Caserta la Juvecaserta ha subito una pesante sconfitta per 85-93 contro la Logiman Orzinuovi, vedendo sfumare la possibilità di pareggiare la serie di semifinale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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