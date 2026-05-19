La partita tra Juvecaserta e Montecatini si è conclusa con un risultato netto a favore della squadra campana, grazie a una prestazione di D’argenzio che ha segnato 34 punti. Dopo un avvio equilibrato, Juvecaserta ha preso il controllo del gioco, allargando progressivamente il divario. Nel finale, un errore tattico ha consentito a Montecatini di rientrare con un tentativo di rimonta, anche se non abbastanza per evitare la sconfitta definitiva.

? Punti chiave Come ha fatto la Juvecaserta a trasformare l'equilibrio iniziale in un distacco?. Quale errore tattico ha permesso il rientro disperato di Montecatini nel finale?. Chi sono i compagni che hanno supportato la prestazione da 34 punti?. Come cambierà la strategia per affrontare la Luiss Roma giovedì sera?.? In Breve Radunic segna 17 punti e Lo Biondo 13 punti con 21 rimbalzi.. Montecatini risponde con 14 punti di Dell'uomo e 13 di Sgobba.. Juvecaserta trasforma 25 tiri liberi su 28 totali durante la sfida.. Prossima sfida giovedì al PalaPiccolo di Orzinuovi contro la Luiss Roma.. La Juvecaserta vince la quinta partita della semifinale battendo Montecatini per 99-89 e conquista il pass per l’atto conclusivo del torneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juvecaserta in finale: D’argenzio da 34 punti travolge Montecatini

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