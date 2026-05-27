La settimana dal 25 al 31 maggio 2026 si conclude con la Luna Blu in Sagittario. Martedì il Sole si allinea con altri pianeti, influenzando le energie del periodo. La Luna Blu in Sagittario chiude il mese con un'attenzione speciale su fortuna e denaro. Durante la settimana, si registrano variazioni nelle influenze astrologiche che possono interessare le decisioni finanziarie e le opportunità di guadagno.

La settimana che chiude maggio non finge di essere piatta. Martedì il Sole ha trovato un flusso armonico con Plutone — la presa personale sulle cose si è rinforzata — ma lo stesso giorno Marte ha acceso una tensione che chiede di gestire con misura le dinamiche di forza, al lavoro come al tavolo di una trattativa. Venerdì Venere domanda realismo su tempi e condizioni degli accordi; domenica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Fortuna & Denaro della Settimana: la Luna Blu in Sagittario chiude il mese (25-31 maggio 2026)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oroscopo della settimana 1–7/12/2025 + Venere in Sagittario + Luna Piena in Gemelli segno per segno

Notizie e thread social correlati

Oroscopo della settimana, 25-31 maggio 2026: lavoro, denaro e la Luna Blu in SagittarioTra il 25 e il 31 maggio 2026, si prevede una settimana in cui le decisioni richiederanno cautela, specialmente in ambito lavorativo e finanziario.

Oroscopo della prossima settimana, 25-31 maggio 2026: lavoro, denaro e la Luna Blu in SagittarioLa settimana dal 25 al 31 maggio 2026 presenta alcune tensioni che coinvolgono principalmente il settore del lavoro e delle finanze.

Temi più discussi: Oroscopo di domani: 4 segni zodiacali che guadagnano denaro con impegno e onestà, mantenendo il portafoglio pieno per tutta l'estate.; Oroscopo di oggi 27 maggio 2026: le previsioni segno per segno; Oroscopo scorpione domani: previsioni del giorno 20/05/2026; Oroscopo di oggi 26 maggio 2026: le previsioni segno per segno.

Oroscopo della fortuna di giugno 2026: il mese in cui le occasioni traslocano dal Cancro al LeoneOroscopo della fortuna di giugno 2026: dalla congiunzione Venere-Giove del 9 a Giove in Leone il 30, le occasioni per tutti i segni. La tua fortuna del mese. msn.com

ho trovato un sacco di soldi per caso. qualche segno di fortuna oggi? (carta dei transiti) reddit

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026: Gemelli, Bilancia e Acquario tra i segni più amati!Con il Sole che entra in Toro e Venere che si sposta in Gemelli, la settimana mescola bisogno di stabilità e voglia di leggerezza, come se cuore e mente seguissero due ritmi diversi. Tra amore, lavoro ... alfemminile.com