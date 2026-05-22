La settimana dal 25 al 31 maggio 2026 presenta alcune tensioni che coinvolgono principalmente il settore del lavoro e delle finanze. Martedì 26 maggio, la presenza della Luna Blu nel Sagittario porta con sé un’energia intensa, che può portare a decisioni importanti o a scontri di opinioni. Il clima generale si mantiene difficile, con una certa propensione a conflitti che dipendono dall’uso che si fa delle proprie risorse e delle proprie scelte.

La settimana tra il 25 e il 31 maggio non è morbida, e non finge di esserlo. Martedì 26 la stessa energia che dà profondità e peso alle decisioni può trasformarsi in un braccio di ferro: tutto sta in come la si usa. Ma è anche una settimana che, sul finale, alza lo sguardo — domenica 31 la seconda Luna Piena del mese, in Sagittario, riporta il tema della verità e della direzione. Mette alla prova, e poi allarga l'orizzonte. A cura di Eryx Analisi firmata Aggiornato il 23 maggio 2026?? Il Cielo della Settimana 25-31 maggio 2026 La Luna: cresce dal Primo Quarto di sabato 23 fino alla Luna Piena di domenica 31 maggio, ore 08:44, in Sagittario? la settimana sale di intensità verso il finale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della prossima settimana, 25-31 maggio 2026: lavoro, denaro e la Luna Blu in Sagittario

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Oroscopo della settimana: 11-17 maggio 2026

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