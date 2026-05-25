Tra il 25 e il 31 maggio 2026, si prevede una settimana in cui le decisioni richiederanno cautela, specialmente in ambito lavorativo e finanziario. La presenza della Luna Blu in Sagittario potrebbe influenzare le dinamiche emotive e le relazioni. Non sono previste particolari novità o eventi eccezionali, ma è consigliato mantenere attenzione nelle scelte e nelle interazioni. La settimana si caratterizza per una fase di valutazione e di attesa prima di eventuali cambiamenti.

Ci sono settimane che chiedono prima di concedere, e quella tra il 25 e il 31 maggio è una di queste. Il punto più ruvido cade martedì 26: lo stesso cielo che dà peso e lucidità alle decisioni — il Sole in flusso armonico con Plutone — porta anche, con Marte, la tentazione del braccio di ferro. Conta come si incanala quella forza, non quanta se ne ha. Poi, sul finale, l'orizzonte si allarga: domenica 31 la seconda Luna Piena del mese, la Luna Blu in Sagittario, riaccende il tema della verità e della direzione. Mette alla prova a metà strada, e dà respiro a chi arriva in fondo con le idee chiare. A cura di Eryx Aggiornato il 25 maggio... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della settimana, 25-31 maggio 2026: lavoro, denaro e la Luna Blu in Sagittario

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Oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio 2026: stelle, amore e fortuna per tutti i segni

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