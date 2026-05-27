Nel mese di giugno 2026, Chirone si trova in Toro, Giove in Leone e il Cancro si colloca al centro del cielo. La presenza di questi pianeti indica che le energie si muovono lentamente, influenzando l’estate che sta iniziando. Mentre il Paese si prepara per esami, ponti e partenze, gli astri suggeriscono un rallentamento delle attività e dei ritmi, con le soglie planetarie che si muovono con lentezza.

L'oroscopo di giugno 2026 racconta un cielo che ha imparato la pazienza. Mentre l'Italia corre verso l'estate — gli esami di maturità, il ponte del 2 giugno, le prime partenze al mare — gli astri fanno il contrario: rallentano. Giugno non porta colpi di scena, porta soglie lunghe, passaggi che si misurano in anni più che in giorni. E chi sa attraversarle senza correre, questo mese, va lontano. Firma: Artemide – Aggiornato il 27 maggio 2026 Il mese si apre con un gesto piccolo e caldo: il 1° giugno Mercurio entra in Cancro e la comunicazione si fa più attenta agli affetti. Il 9 Venere si congiunge a Giove in Cancro, in quella che gli antichi chiamavano «grande beneficio»: una giornata di apertura affettiva ed economica che, a quel punto del cielo, torna una volta ogni dodici anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo di giugno 2026: tre soglie lente che cambiano l'estate — Chirone in Toro, Giove in Leone, Cancro al centro

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