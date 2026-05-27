La Spagna sta conducendo un’indagine su possibili collegamenti tra l’ex presidente del governo e attività legate a Venezuela, in particolare in relazione a questioni di oro, petrolio e politica. Un imprenditore venezuelano ha scritto che “qui comanda Zapatero”, riferendosi all’ex leader spagnolo, e ha menzionato il suo ruolo come azionista principale di una compagnia aerea venezuelana. La procura spagnola sta verificando se ci siano stati interventi o influenze indebite in affari e risorse energetiche nel paese sudamericano.

“Qui comanda Zapatero”, scriveva Rodolfo Reyes, imprenditore venezuelano, azionista principale di Plus Ultra, all’allora presidente della compagnia aerea, Julio Martínez Sola. Nei messaggi, scambiati tra le 14.26 e le 14.29 del 5 dicembre 2020. Pochi mesi dopo la compagnia, all’epoca quasi sconosciuta al pubblico, verrà salvata dal governo Sánchez con 53 milioni di euro. E in quello scambio tra smartphone filtra l’imminente viaggio dell’ex-premier spagnolo a Caracas, “in aereo privato” per “vegliare sulla trasparenza delle elezioni”. Che in seguito diventa oggetto di ironia. I messaggi, intercettati dall’ Udef, l’organo di polizia che indaga sui reati fiscali in Spagna, rivelano l’ostentazione di una “posizione di autorità” di Zapatero nel Paese sudamericano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oro, petrolio e politica: l’impero di Zapatero in Venezuela su cui indaga la Spagna

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