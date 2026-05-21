Un ex leader politico è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di riciclaggio di denaro proveniente dal Venezuela e di coinvolgimento di società di famiglia. Le autorità stanno approfondendo le relazioni tra le società controllate dalle figlie e il paese sudamericano. È stato anche identificato un finanziere svizzero che avrebbe concesso un prestito a una compagnia aerea collegata all’indagato. Le indagini continuano per chiarire i collegamenti tra le varie entità coinvolte.

? Domande chiave Come sono legate le società delle figlie di Zapatero al Venezuela?. Chi è il finanziere svizzero che ha prestato denaro alla compagnia aerea?. Perché i magistrati francesi e svizzeri hanno aperto questo fascicolo?. Quali conseguenze avrà l'udienza del 2 giugno sul governo Sánchez?.? In Breve Indagini francesi e svizzere coinvolgono il finanziere Simon Verhoeven e la compagnia Plus Ultra.. Julio Martínez utilizzava le società di marketing delle figlie di Zapatero per consulenze.. La prima udienza giudiziaria sul caso è fissata per il 2 giugno.. Perquisizione effettuata martedì presso l'uffio di calle Ferraz a Madrid.. L’iscrizione di José Luis Rodríguez Zapatero nel registro degli indagati scuote Madrid dopo la perquisizione avvenuta martedì nell’ufficio di calle Ferraz, a pochi passi dalla sede del Psoe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zapatero indagato: sospetto riciclaggio Venezuela e società di famiglia

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