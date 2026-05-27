Orio si allarga la proposta multimodale | con NextBG arriva il noleggio di bici elettriche e visite guidate

Da bergamonews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo servizio multimodale è stato annunciato all'aeroporto di Orio al Serio, includendo il noleggio di biciclette elettriche di fascia alta e visite guidate. La proposta, realizzata in collaborazione con NextBG, mira a rafforzare la presenza di Orio come aeroporto orientato alla mobilità sostenibile e alle alternative al trasporto tradizionale. La proposta si rivolge ai viaggiatori interessati a esplorare l’area in modo più ecologico.

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Un servizio di noleggio di biciclette elettriche premium che rafforza la posizione di Orio al Serio come aeroporto bike friendly e ne conferma la vocazione alla multimodalità. Dalla collaborazione tra Dif Spa e Sacbo e il supporto tecnico da parte di Würth e Bergamont, nasce “NextBG – The news way to explore Bergamo”, progetto che strizza l’occhio al mondo del cicloturismo ma che apre a tutti piacevoli prospettive di scoperta del territorio attraverso un’esperienza autentica e sostenibile. Un’offerta dedicata alla comunità che ruota attorno alle attività aeroportuali, che privilegi una mobilità sostenibile e promuova l’utilizzo di più mezzi di trasporto per gli spostamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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