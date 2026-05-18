Bici elettriche arriva un altro fornitore a Genova | Foto contro le soste selvagge

A Genova, il servizio di bike sharing si amplia con l'ingresso di un nuovo fornitore, Dott, oltre ai già presenti BikeBoom, Lime e Voi. Il Comune aveva annunciato l'arrivo di questa novità, mentre si attendono ulteriori sviluppi con l’introduzione di Ridemovi, che offrirà anche motorini elettrici in condivisione. Recentemente, sono state scattate fotografie che mostrano persone che sostano in modo selvaggio con le biciclette elettriche, suscitando attenzione sulla gestione di questo servizio.

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Come anticipato dal Comune di Genova, il servizio di bike sharing, presente in città con BikeBoom, Lime e Voi, si arricchisce anche di Dott ed è atteso anche l'arrivo di Ridemovi che introdurrà anche motorini elettrici in condivisione. La prima flotta di e-bike Dott è attiva da oggi, lunedì 18. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bici Elettrica ECONOMICA con MOTORE CENTRALE TEST ESTREMO Touroll Urbano 3 Sullo stesso argomento La rabbia dei residenti "Basta soste selvagge""Basta con la sosta selvaggia sui marciapiedi, noi residenti qui non riusciamo neanche a passare". Altro che pedalata assistita: in centro città bici elettriche truccate a 60 km/hControlli mirati della polizia locale di Como sui veicoli di mobilità elettrica durante il weekend, con particolare attenzione alle biciclette a... I rischi delle bici elettriche truccate: l’assicurazione non paga, il mezzo può essere sequestrato, la multa può arrivare a qualche migliaio di euro reddit Bici elettriche, arriva un altro fornitore a Genova: Foto contro le soste selvaggeSi arricchisce la platea delle aziende presenti in città e non mancano i mugugni in città (soprattutto sui social). Ma il problema rimane la maleducazione di qualche utente, proprio come per le auto c ... genovatoday.it Aggredirono un minore per rubargli la bici elettrica: quattro giovani in carcere x.com Arriva la prima roulotte per e-bike con estensione laterale e toiletteUn’azienda svizzera ha appena lanciato una roulette pensata per chi ama viaggiare in bici o con l’e-bike. E c’è anche la toilette ... money.it