Visite guidate a piedi e in bici al monumento naturale di Camposoriano

Sono in programma visite guidate a piedi e in bici al monumento naturale di Camposoriano, rivolte a chi desidera scoprire questo luogo. Le escursioni sono organizzate per gruppi e si svolgono durante i fine settimana. Le attività sono aperte a tutti e prevedono percorsi di diversa durata e livello di difficoltà. Le iniziative si inseriscono nell’offerta di attività all’aperto per la primavera.

La primavera è in arrivo ed è già piacevole passare le giornate all'aria aperta, magari facendo movimento e divertendosi. Una giornata all'insegna della natura, musica e passeggiate in mountainbike è quella che organizza l'Associazione Canto Eea all'interno della rassegna Ecosuoni domenica 15 marzo a Camposoriano. Sono due i programmi della giornata: per gli sportivi e per gli amanti della musica. Per chi ama pedalare potrà presentarsi alle 8.30 presso l'area di Camposoriano per una colazione insieme per poi partire per un tour MTB che durerà fino alle 12.30. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione (Tour E - MTB 347 18 28 136, Tour gravel 0773 439 699– posti limitati).