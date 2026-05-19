Vacanze i trend social decidono dove andiamo? Solo per il 6% degli italiani

Secondo un’indagine recente, solo il 6% degli italiani afferma di basare le proprie scelte di vacanza sui social media. La maggior parte delle persone preferisce affidarsi a fonti diverse o alle proprie preferenze personali. Nonostante la presenza capillare dei social network, le decisioni riguardanti le destinazioni turistiche sembrano rimanere influenzate da altri fattori. I dati mostrano che, in ambito di pianificazione delle ferie, i social media non rappresentano ancora il punto di riferimento principale per la maggioranza degli italiani.

(Adnkronos) – I social media sembrano dominare ogni aspetto della nostra vita, eppure quando si tratta di scegliere dove andare in vacanza, gli italiani seguono un'altra bussola. Solo il 6% dei viaggiatori italiani dichiara di scegliere le proprie destinazioni basandosi sui trend dei social media o sui contenuti online più popolari, tra gli altri comportamenti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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