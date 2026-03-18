Un nuovo rapporto evidenzia come molti giovani italiani della Generazione Z si indebitino per seguire gli stili di vita degli influencer sui social media. Il documento, pubblicato da Intrum nel 2025, analizza il livello di educazione finanziaria e le difficoltà affrontate dai giovani nell’orientarsi tra spese e crediti. I dati mostrano una tendenza crescente al consumo impulsivo, spesso alimentata dalla pressione di apparire online.

Milano, 18 marzo 2026 – L’educazione finanziaria in Italia e le fragilità della Generazione Z: il rapporto Intrum 2025. Pagamenti puntuali, debiti social e nuove sfide per il benessere economico. Pagamenti puntuali: Italia sotto la lente Secondo l’European Consumer Payment Report 2025 di Intrum, presentato il 17 marzo a Milano, il 75% degli italiani riesce a pagare puntualmente le bollette, un dato leggermente inferiore alla media europea. Tuttavia, la situazione si fa più complessa tra i giovani: nella Generazione Z, solo il 55% rispetta le scadenze, evidenziando difficoltà ricorrenti. Il 39% dei giovani, infatti, dichiara di essere... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuovo allarme social, così i giovani italiani si indebitano per imitare gli stili di vita degli influencer

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