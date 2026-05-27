Organico educatori | 6,4 posti ogni 100 studenti Ecco dove sono i posti per Regione provincia e profilo TABELLA e PDF da scaricare

Il numero di posti disponibili per gli educatori nelle scuole italiane è di 6,4 ogni 100 studenti. Il totale stimato riguarda circa 34.783 alunni, con la ripartizione tra province e regioni determinata in base alle esigenze rilevate dagli Uffici scolastici. I dati, ancora non definitivi, mostrano come i posti siano distribuiti in modo diverso a seconda delle aree e dei profili professionali coinvolti. È possibile consultare una tabella e un PDF per dettagli specifici sulla distribuzione regionale e provinciale.

Il contingente complessivo, secondo dati non ancora definitivi del Ministero, riguarda 34.783 alunni e viene ripartito tra province e regioni sulla base del fabbisogno rilevato dagli Uffici scolastici. A livello provinciale il numero più alto di alunni si registra a Roma con 2.023 studenti e 123 posti assegnati. Udine rappresenta uno dei casi più significativi per rapporto tra studenti e contingente assegnato, risultando la provincia con il numero più elevato di posti in rapporto agli alunni censiti. Milano concentra il numero più alto di studenti della regione con 964 alunni. La distribuzione evidenzia una presenza molto disomogenea tra territori, con concentrazioni maggiori nelle province ad alta densità scolastica e nei grandi centri urbani. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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