TFA sostegno al via l’XI ciclo | oltre 30mila posti e calendario per gli atenei Tutti i posti per Regione zero al II grado PDF

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha comunicato l’avvio delle procedure per l’XI ciclo del TFA sostegno per l’anno accademico 20252026. Sono disponibili oltre 30.000 posti distribuiti tra le varie regioni, con un calendario dedicato agli atenei. Non sono previsti posti per il secondo grado. La pubblicazione del bando e le modalità di iscrizione sono in fase di definizione.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha avviato le procedure per l’attivazione dell’ XI ciclo del TFA sostegno per l’anno accademico 20252026, con una disponibilità complessiva di 30.241 posti su base nazionale. L’indicazione arriva da una nota della Direzione generale del diritto allo studio indirizzata agli atenei, che definisce criteri operativi e tempistiche per l’organizzazione dei percorsi. L'articolo TFA sostegno, al via l’XI ciclo: oltre 30mila posti e calendario per gli atenei. Tutti i posti per Regione, zero al II grado. PDF.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate TFA sostegno Indire in fase di avvio, 30mila nuovi specializzati: dall’Infanzia alla secondaria di II grado. I numeriOltre 18 mila docenti di sostegno hanno conseguito la specializzazione attraverso i nuovi percorsi attivati dal Ministero dell’Istruzione e del... TFA sostegno XI ciclo e secondo ciclo Indire nel 2026: la conferma del Ministro ValditaraAnche nel 2026 Il Ministero dell'Istruzione e del Merito attiverà due percorsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per l'insegnamento... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: TFA sostegno, al via l’XI ciclo: oltre 30mila posti e calendario per gli atenei. Tutti i posti per Regione, zero al II grado. [PDF]; Concorso TFA Sostegno 2026: quando uscirà e cosa sappiamo sul XI Ciclo atteso entro giugno da oltre 30mila posti; Sostegno: conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/27 [NOTA]; Concorso religione cattolica 2026: al via le prove suppletive. TFA sostegno, al via l’XI ciclo: oltre 30mila posti e calendario per gli atenei. Tutti i posti per Regione, zero al II grado. [PDF]Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha avviato le procedure per l’attivazione dell’XI ciclo del TFA sostegno per l’anno accademico 2025/2026, con una disponibilità complessiva di 30.241 posti ... orizzontescuola.it TFA Sostegno XI Ciclo 2026: preparati con Eurosofia e supera la preselettivaCon oltre 30.000 posti attesi per l’XI ciclo del TFA Sostegno 2026, si apre una delle opportunità più importanti per entrare nel mondo della scuola e ottenere la specializzazione sul sostegno. Vuoi ar ... orizzontescuola.it #20aprile2026 Buongiorno a tutti voi cari amici e buon Lunedì 20 aprile, 110º giorno del calendario gregoriano (il 111º negli anni bisestili). Mancano 255 giorni alla fine dell'anno. Il Sole sorge alle ore 06:23 ed il tramonto è alle ore 19:56 - facebook.com facebook Trump, come tutti sanno, è in calo di consenso In compenso sono in crescita i finti elettori creati con l’Intelligenza Artificiale Federico Cella, @Corriere x.com