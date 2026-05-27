L'ultima serata della rassegna ‘Organi Callido a Forlì’ si è svolta nella chiesa della Santissima Trinità. L'evento ha avuto come focus le opere di Salvator Rosa e le sperimentazioni musicali del Seicento. La manifestazione si è conclusa con un concerto dedicato a queste tematiche, portando avanti il ciclo di incontri dedicati alla musica storica e agli strumenti antichi.

La rassegna ‘ Organi Callido a Forlì ’ si conclude con un appuntamento dedicato a Salvator Rosa e alle sperimentazioni musicali del Seicento. Questa sera con inizio alle 20.45, la chiesa della Santissima Trinità (piazza Melozzo 7) ospiterà il sesto e ultimo incontro del ciclo, nato come approfondimento musicale della mostra ‘Barocco. Il gran teatro delle idee’, in corso al musei civico San Domenico. A guidare il pubblico nel percorso dedicato all’artista napoletano sarà Paola Salzano, storica dell’arte e docente al Liceo scientifico, che approfondirà appunto la figura di Salvator Rosa. La parte musicale della serata sarà affidata al Duo Seraphim, formato dal violinista barocco Gian Andrea Guerra e da Stefano Molardi all’organo Callido-Chianei della chiesa (nella foto i due musicisiti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Organi Callido, ultima serata alla chiesa della Santissima Trinità

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