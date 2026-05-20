Alla scoperta delle pievi | visita guidata alla Chiesa della Santissima Trinità

Sabato 23 maggio alle 16 si terrà una visita guidata alla Chiesa della Santissima Trinità, situata in piazza Melozzo a Forlì. La guida sarà Marco Vallicelli, che accompagnerà i partecipanti attraverso gli spazi dell’edificio religioso. L’evento offre l’opportunità di conoscere più da vicino questa chiesa, che rappresenta un esempio di architettura religiosa locale. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire la storia e le caratteristiche dell’edificio.

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