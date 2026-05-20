Alla scoperta delle pievi | visita guidata alla Chiesa della Santissima Trinità
Sabato 23 maggio alle 16 si terrà una visita guidata alla Chiesa della Santissima Trinità, situata in piazza Melozzo a Forlì. La guida sarà Marco Vallicelli, che accompagnerà i partecipanti attraverso gli spazi dell’edificio religioso. L’evento offre l’opportunità di conoscere più da vicino questa chiesa, che rappresenta un esempio di architettura religiosa locale. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire la storia e le caratteristiche dell’edificio.
Sabato 23 maggio, alle 16, Marco Vallicelli condurrà una visita guidata alla Chiesa della Santissima Trinità, piazza Melozzo, Forlì. L'appuntamento, a partecipazione libera, fa parte dell'ottava edizione di "A spasso per la Romagna: pievi e antiche chiese" organizzata dall'Associazione Antica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
Visita guidata alla cripta e alla chiesa di Santa SofiaSituata nell’antico suburbio della città romana, lungo la via Altinate e all’incrocio con altre due strade, Santa Sofia è una delle chiese medievali...
Leggi anche: Una domenica alla scoperta della Carini archeologica: visita guidata alla catacomba, al museo e al mosaico di San Nicola