Alla scoperta delle pievi | visita guidata alla Chiesa della Santissima Trinità

Da forlitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio alle 16 si terrà una visita guidata alla Chiesa della Santissima Trinità, situata in piazza Melozzo a Forlì. La guida sarà Marco Vallicelli, che accompagnerà i partecipanti attraverso gli spazi dell’edificio religioso. L’evento offre l’opportunità di conoscere più da vicino questa chiesa, che rappresenta un esempio di architettura religiosa locale. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire la storia e le caratteristiche dell’edificio.

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Sabato 23 maggio, alle 16, Marco Vallicelli condurrà una visita guidata alla Chiesa della Santissima Trinità, piazza Melozzo, Forlì. L'appuntamento, a partecipazione libera, fa parte dell'ottava edizione di "A spasso per la Romagna: pievi e antiche chiese" organizzata dall'Associazione Antica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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