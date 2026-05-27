Ordine Ingegneri Caserta cresce la tensione sulla Presidenza | indiscrezioni e possibili fratture nella maggioranza
Si intensificano le tensioni all’interno dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta, con voci di possibili fratture nella maggioranza. La questione principale riguarda la Presidenza, mentre si avvicina il momento delle decisioni politiche che potrebbero influenzare profondamente la composizione della nuova consiliatura. Al momento, non si conoscono ancora i dettagli ufficiali, ma si parla di divergenze che potrebbero influenzare il futuro dell’ente.
Alla fine, più che i numeri, saranno probabilmente le scelte politiche a definire il vero volto della nuova consiliatura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta.Dopo settimane di campagna elettorale intensa, partecipata e caratterizzata da un coinvolgimento della categoria. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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