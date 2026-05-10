Ordine Ingegneri Caserta il saluto di Raucci dopo 14 anni alla presidenza

Dopo due mandati consecutivi iniziati nel giugno 2022, Carlo Raucci ha lasciato la presidenza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta. La sua esperienza di 14 anni alla guida si conclude con questa decisione, poiché non è più ricandidabile. L’addio è stato accompagnato da un messaggio di saluto rivolto ai colleghi e alle istituzioni coinvolte nel settore.

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