Ordine Ingegneri Caserta il saluto di Raucci dopo 14 anni alla presidenza
Dopo due mandati consecutivi iniziati nel giugno 2022, Carlo Raucci ha lasciato la presidenza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta. La sua esperienza di 14 anni alla guida si conclude con questa decisione, poiché non è più ricandidabile. L’addio è stato accompagnato da un messaggio di saluto rivolto ai colleghi e alle istituzioni coinvolte nel settore.
Si chiude l’esperienza alla guida dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta per Carlo Raucci che, dopo due mandati consecutivi avviati nel giugno 2022, lascia la presidenza non essendo più ricandidabile. Un passaggio di consegne che arriva al termine di una fase intensa per l’ente.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Verso il futuro nel segno della continuità: Foti si ricandida alla presidenza dell'ordine degli ingegneriFrancesco Foti si ricandida alla presidenza dell’ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Calabria nel segno della continuità, della...
Leggi anche: Penati (ordine ingegneri): "Parità di genere fra 123 anni"
Si parla di: Ingegneri, D’Orta in campo: Dopo 20 anni l’Alto Casertano può tornare protagonista; Caserta. Il 4/5 incontro alla Camera di Commercio sul libro La disciplina dell'edificare di Tammaro Chiacchio.