Ordine degli Ingegneri di Caserta Nicola Colombiano in campo | Metto la mia esperienza nella PA al servizio della categoria

Un ingegnere con esperienza nella Pubblica Amministrazione ha deciso di mettere la propria competenza a disposizione dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta. La sua intenzione è contribuire al rafforzamento dell’ente e alla crescita professionale degli ingegneri iscritti. La scelta nasce dall’obiettivo di offrire un supporto concreto e di condividere conoscenze acquisite nel settore pubblico.

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