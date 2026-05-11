Ordine degli Ingegneri di Caserta Nicola Colombiano in campo | Metto la mia esperienza nella PA al servizio della categoria
Un ingegnere con esperienza nella Pubblica Amministrazione ha deciso di mettere la propria competenza a disposizione dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta. La sua intenzione è contribuire al rafforzamento dell’ente e alla crescita professionale degli ingegneri iscritti. La scelta nasce dall’obiettivo di offrire un supporto concreto e di condividere conoscenze acquisite nel settore pubblico.
Mettere a disposizione la propria esperienza maturata nella Pubblica Amministrazione per rafforzare il ruolo dell’Ordine e migliorare la vita professionale dei colleghi ingegneri. È questa la linea che guida la candidatura dell’ingegnere Nicola Colombiano alle prossime elezioni per il rinnovo del.🔗 Leggi su Casertanews.it
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