Michael Valgren ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Cassano d’Adda ad Andalo, di 202 chilometri, grazie a un contropiede lanciato nell’ultimo chilometro. Sul podio anche un ciclista italiano, che si è piazzato secondo, mentre il terzo posto è andato a un altro concorrente. La gara si è conclusa con un arrivo in volata, dopo una fuga decisiva dell’atleta danese.

Un contropiede micidiale lanciato in vista dell’ultimo chilometro consente a Michael Valgren di vincere la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, Cassano d’Adda-Andalo di 202 chilometri. Il danese della EF Education – EasyPost conquista così la decima vittoria della sua carriera da professionista. Valgren anticipa il norvegese Andreas Leknessund della Uno-X Mobility, secondo con tre secondi di ritardo. Conquista il terzo posto di giornata, a sei secondi dal vincitore, uno splendido Damiano Caruso. Il veterano della Bahrain-Victorious che grazie all’azione odierna torna in Top 10 nella classifica generale. Termina in quarta posizione il russo Aleksandr Vlasov della Red Bull – BORA – hansgrohe e completa la Top 5 il colombiano Einer Rubio della Movistar Team, entrambi superati da Caruso nello sprint a tre per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: contropiede di Valgren ad Andalo. Splendido podio di Caruso

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