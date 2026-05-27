LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Valgren vince ad Andalo che balzo di Caruso in classifica!

Valgren ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 ad Andalo. Caruso ha guadagnato posizioni in classifica generale, compiendo un importante balzo in avanti. La tappa si è conclusa alle 17.28, segnando la fine della cronaca in diretta della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.28 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17.26 Ecco i primi dieci della classifica generale: 1 – VINGEGAARD Jonas TVL 66:57:14 – 2 – GALL Felix DCT 4:03 – 3 – ARENSMAN Thymen NCI 4:27 – 4 – HINDLEY Jai RBH 5:00 – 5 – EULÁLIO Afonso TBV 5:40 – 6 – GEE-WEST Derek LTK 7:09 – 7 – STORER Michael TUD 7:14 – 8 – PIGANZOLI Davide TVL 7:57 – 9?4 CARUSO Damiano TBV 8:34?5:13 10?1 O’CONNOR Ben JAY 9:20 – 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

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