Ora in carcere ci sono gli agenti infiltrati. Con l'ultimo “decreto sicurezza”, il governo ha esteso per la prima volta le operazioni sotto copertura anche alle strutture detentive. Le forze dell'ordine possono condurre attività di sorveglianza e infiltrazione all’interno delle carceri senza autorizzazioni specifiche. La misura riguarda tutte le strutture penitenziarie e si applica anche in caso di indagini su reati di natura mafiosa e di criminalità organizzata.

Con l'ultimo “decreto sicurezza” il governo ha esteso per la prima volta le operazioni sotto copertura anche alla polizia penitenziaria È stato da poco convertito in legge l’ultimo “decreto sicurezza”, approvato dal governo a febbraio, che tra le altre cose introduce la figura dell’agente sotto copertura in carcere. Significa che da ora in poi alcuni agenti della polizia penitenziaria potranno entrare in carcere in incognito, come infiltrati, per indagare su eventuali reati compiuti dai detenuti dentro il carcere: soprattutto reati di terrorismo, ma anche reati molto più comuni. È una grossa novità: le attività sotto copertura sono già permesse a polizia, carabinieri e guardia di finanza per facilitare le indagini su alcuni reati, ma non sono mai state formalmente legali all’interno del carcere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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