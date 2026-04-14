Violenza in carcere a Lecce | calci e pugni contro gli agenti tra gli indagati diversi baresi
Il 15 novembre 2025, nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce, si è verificata una rivolta che ha coinvolto 29 persone, tra cui diversi detenuti provenienti da Bari e provincia. Durante l’episodio, si sono registrati atti di violenza contro gli agenti penitenziari, con calci e pugni rivolti a chi era di servizio. Le autorità hanno avviato un’indagine per fare chiarezza sui fatti accaduti.
Ci sono anche diversi detenuti originari di Bari e provincia tra i 29 indagati per la rivolta scoppiata il 15 novembre 2025 nel carcere di Borgo San Nicola, a Lecce.Nei giorni scorsi, come si apprende da LeccePrima, la Procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per.🔗 Leggi su Baritoday.it
Rivolta nel carcere di Lecce: 29 gli indagati per le aggressioni agli agentiLECCE - In 29 sono stati identificati e iscritti sul registro degli indagati quali protagonisti della rivolta scoppiata il 15 novembre 2025 nella...
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