Violenza in carcere a Lecce | calci e pugni contro gli agenti tra gli indagati diversi baresi

Il 15 novembre 2025, nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce, si è verificata una rivolta che ha coinvolto 29 persone, tra cui diversi detenuti provenienti da Bari e provincia. Durante l’episodio, si sono registrati atti di violenza contro gli agenti penitenziari, con calci e pugni rivolti a chi era di servizio. Le autorità hanno avviato un’indagine per fare chiarezza sui fatti accaduti.