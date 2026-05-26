L'incontro tra il presidente del Napoli, il direttore sportivo e gli agenti dell’attuale allenatore si è appena concluso. Secondo quanto riferito, il tecnico italiano è considerato il candidato principale per sostituire l’attuale allenatore, il cui contratto scadrà a breve. È previsto un altro incontro, questa volta con gli agenti dell’allenatore in carica, per discutere le prossime mosse.

Per Sky Sport 24 in collegamento Massimo Ugolini che ha raccontato la fine dell’incontro tra De Laurentiis, Manna (il ds del Napoli) e gli agenti di Vincenzo Italiano netto favorito per la successione ad Antonio Conte. Ecco quel che ha detto Ugolini: “Da casa De Laurentiis sono appena usciti il direttore sportivo Giovanni Manna e il dirigente Antonio Sinicropi. Hanno incontrato gli agenti di Vincenzo Italiano nel primi degli incontri previsti per sondare i profili del nuovo allenatore del Napoli. Vi stiamo raccontando che Italiano e Allegri in questo momento sono i nomi caldi. Italiano è sotto contratto col Bologna, ma nulla impedisce agli agenti di incontrare altri club interessati al profilo del loro assistiti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, finito l’incontro con gli agenti di Italiano. Ci sarà anche quello con gli agenti di Allegri”

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