Andoni Iraola ha annunciato ufficialmente la partenza dal Bournemouth, salutando i tifosi con un'intervista. Non sono stati forniti dettagli sul suo futuro, ma si parla di un possibile trasferimento al Milan. Iraola aveva assunto il ruolo di allenatore del club inglese e ora si prepara a una nuova destinazione professionale. La notizia è stata comunicata attraverso le sue parole rivolte ai supporter dei 'Cherries'.

Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata l'ufficialità: Andoni Iraola non è più l'allenatore del Bournemouth. Il club inglese lo hanno fatto sapere sui propri canali ufficiali, diramando anche un'intervista in cui il tecnico saluta per l'ultima volta i fan delle 'Cherries'. Di seguito, un estratto delle sue parole. Il bilancio dell'esperienza: "Penso di essermela goduta. Nel mio ruolo è difficile divertirsi davvero, perché la pressione è costante e bisogna sempre ottenere risultati. Nonostante questo, mi sento molto fortunato. È stato un privilegio aver vissuto questo momento storico del club e aver guidato questo gruppo di giocatori". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ora è ufficiale, Iraola saluta il Bournemouth: futuro al Milan? Ecco cosa filtra

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