Mario Gila ha inviato una lettera ai tifosi della Lazio, lasciando intendere un addio. Le trattative di mercato indicano un possibile trasferimento al Milan. Non ci sono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni parlano di un accordo imminente per il passaggio del difensore. La Lazio non ha ancora comunicato ufficialmente la cessione. La situazione resta in evoluzione e le parti coinvolte non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Uno dei nomi più caldi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato è quello di Mario Gila, obiettivo numero uno del Milan per rinforzare la difesa. Il centrale spagnolo classe 2000 ha un contratto con la Lazio fino al 2027, ma la sensazione è che possa lasciare la capitale già al termine di questa stagione. Il suo procuratore Alejandro Camaño ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni delle voci che lo accostano al club rossonero. Il presidente del club biancoceleste Claudio Lotito chiede almeno 20 milioni di euro per il suo cartellino. Il suo contributo è stato fondamentale per raggiungere la finale di Coppa Italia, poi persa contro l'Inter (2-0). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Gila saluta la Lazio: una lettera che sa di addio. Futuro al Milan? Ecco cosa filtra

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