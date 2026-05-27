ora basta risarcire i delinquenti

Un progetto di legge propone di vietare che chi commette reati possa ricevere indennizzi. La proposta sostiene che i risarcimenti ai criminali siano ingiusti e che la misura avrebbe il sostegno degli elettori. Al momento, non ci sono modifiche legislative approvate su questa materia. La discussione riguarda la possibilità di bloccare i pagamenti a chi viene condannato per reati penali. La proposta solleva un dibattito sulla gestione delle richieste di risarcimento legate a fatti criminali.

È arrivato il momento che una legge stabilisca che chiunque compia dei delitti non possa reclamare indennizzi: gli elettori la appoggerebbero. A buon intenditor. La strage di Modena mi induce a riproporre l’istituzione di un articolo di legge del seguente tenore: «Chiunque, nell’atto di compiere un’azione delittuosa e violenta contro la persona o la proprietà altrui, subisce un danno alla propria persona, non può chiedere il risarcimento per quel danno». Non sono un giurista, cosicché la formulazione può essere ingenua, se non da incompetente; prendete quel che scrivo come proposta di un’idea, che tecnici e giuristi saprebbero ben incardinare in modo coerente e non contraddittorio con altre norme, eventualmente cambiando quest’ultime. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Vannacci: basta risarcimenti ai delinquenti!

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