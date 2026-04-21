Un uomo di 49 anni, imputato per aver ucciso a sprangate un vicino di casa, ha proposto di risarcire i parenti della vittima. La richiesta arriva in un momento in cui si discute di un possibile accordo tra le parti. La famiglia del 63enne deceduto, originario della Spezia, ha indicato come cifra richiesta un milione di euro. La causa si svolge nel tribunale della zona.

La difesa di Cristian Chesi, 49 anni, imputato per l’omicidio volontario di Stefano Daveti – 63enne originario della Spezia ferito a morte nella sua casa a Morsiano di Villa Minozzo – ha avanzato la proposta di concludere un accordo risarcitorio coi parenti della vittima. Per questo motivo su richiesta dei legali la discussione delle parti, fissata ieri davanti al giudice Luca Ramponi, è stata rinviata al 22 giugno. L’iniziativa è stata intrapresa dagli avvocati difensori Domenico Noris Bucchi e Leonardo Teggi. L’avvocato di parte civile Andrea Lazzoni ha chiesto un risarcimento di un milione di euro: 500mila ciascuno per i due fratelli della vittima, Renzo e Andrea.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccise il vicino a sprangate. Ora vuole risarcire i parenti. Loro: "Serve un milione"

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