Negli ultimi giorni si sono diffuse intercettazioni che rivelano come alcuni presidenti di club di Serie A siano stati chiamati “delinquenti veri” da un dirigente sportivo. Quattro anni fa, queste affermazioni avevano suscitato scalpore, mentre ora alcuni di quei presidenti sono diventati la base elettorale per l’attuale candidato alla presidenza della federazione calcistica. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla trasparenza e le relazioni nel mondo del calcio italiano.

I presidenti di serie A? “Dei delinquenti veri”. Così andava dicendo al telefono Giovanni Malagò, di quelli che oggi, quattro anni dopo, sono la sua base elettorale per diventare Presidente della Federcalcio. Lo intercettarono mentre ne parlava con un manager di Sky che all’epoca non aveva alcun incarico operativo in Italia. Repubblica pubblicò gli estratti delle trascrizioni. In Italia le offese (il reato di diffamazione) vanno in prescrizione dopo 6 anni, deve stare attento. In quella telefonata Malagò disse anche: “Come ha detto Greco (ndr, Francesco, ex procuratore capo di Milano), è un’organizzazione di diritto privato. perché altrimenti li arrestavano tutti perché li avevano trovati colpevoli di corruzione sei anni fa con noi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Quando Malagò diceva che i presidenti di Serie A sono “delinquenti veri”. Ora sono la sua base elettorale

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