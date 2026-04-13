Alice Bellandi si prepara ai prossimi Campionati d’Europa di judo, dove si presenta come una delle principali concorrenti nella categoria fino a 78 kg. La judoka italiana ha l’obiettivo di aggiungere al suo palmarès il primo titolo continentale, un tassello mancante nella sua carriera. La competizione rappresenta il primo grande appuntamento della stagione e una possibile occasione per completare il suo percorso di successi.

Alice Bellandi si presenta agli imminenti Campionati d’Europa di judo nel ruolo di favorita d’obbligo per la vittoria nella categoria fino a 78 kg, con la concreta possibilità di conquistare l’unico titolo pesante che ancora manca nella sua ricca bacheca. La fuoriclasse bresciana si è già messa al collo infatti sia l’oro olimpico (Parigi 2024) che quello mondiale (Budapest 2025), mentre nelle rassegne continentali non è mai andata oltre il secondo posto. La stella azzurra aveva saltato le ultime due edizioni degli Europei, privilegiando la preparazione verso i grandi appuntamenti globali delle singole stagioni, quindi a conti fatti da quando...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alice Bellandi insegue l’unico tassello mancante agli Europei di judo: è il primo grande obiettivo stagionale

Alice Bellandi in preparazione degli Europei: “Posso dare ancora tanto al judo. Voglio replicare l’oro di Parigi”Ieri le campionesse mondiali in carica di judo Alice Bellandi e Assunta Scutto hanno effettuato una giornata di test fisici con gli esperti...

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Final -78Kg | Yelyzaveta LYTVYNENKO (UAE) vs Alice BELLANDI (ITA) | PARIS Grand Slam 2026