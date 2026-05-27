Un uomo di 45 anni, ricercato da diversi mesi, è stato arrestato dai carabinieri durante un’operazione antimafia. L’operazione, denominata ‘Core’, ha portato all’esecuzione di 30 misure cautelari. L’arresto è avvenuto nel corso di un’azione condotta dal Comando Provinciale di Lecce. Il latitante era considerato un elemento di rilievo nell’ambito delle indagini legate a questioni di criminalità organizzata.

Latitante arrestato dai carabinieri. I militari dell'Arma del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito 30 misure cautelari nell'operazione 'Core' e catturato un 45enne ricercato, condannato per associazione mafiosa. Oltre al blitz contro la criminalità organizzata del Nord Salento, coordinato dalla DDA di Lecce, i carabinieri hanno scovato a Squinzano il 45enne, Michele Turco, ricercato dallo scorso gennaio. L'uomo, originario di Saluzzo, si nascondeva dietro l'uscio di una masseria durante un controllo. Deve scontare una pena definitiva di 6 anni e 8 mesi per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis) per reati commessi nel Brindisino fino al 2022. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Operazione antimafia: preso anche un latitante ricercato da mesi

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Operazione antimafia nel Nord Salento, nel blitz catturato anche un ricercato: si nascondeva in masseria x.com

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