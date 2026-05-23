Genova latitante Piromalli preso in un B&B | era ricercato da un anno
Un uomo ricercato da un anno è stato arrestato in un B&B a Genova. La polizia ha scoperto che si era nascosto lì per lungo tempo, utilizzando documenti falsi per evitare la cattura. La sua latitanza si è protratta fino a quando è stato individuato e arrestato. Non sono stati forniti dettagli su come abbia evitato le forze dell’ordine o sui documenti falsi utilizzati.
? Punti chiave Come ha fatto a nascondersi in un B&B per un anno?. Quali documenti falsi ha usato per ingannare le forze dell'ordine?. Perché ha scelto proprio il quartiere di San Martino per rifugiarsi?. Come hanno fatto gli investigatori a tracciarlo tra Genova e Calabria?.? In Breve Trimboli era già stato arrestato nell'ambito dell'operazione Provvidenza 2 del 2017.. Il latitante è stato trasferito presso il carcere di Marassi dal PM Stefano Puppo.. L'uomo si nascondeva nel quartiere residenziale di San Martino a Genova.. L'arresto è frutto della collaborazione tra Genova e le forze di Reggio Calabria.. A Genova, nel tranquillo quartiere residenziale di San Martino, gli agenti della Squadra Mobile hanno intercettato Giuseppe Antonio Trimboli, latitante di 65 anni ricercato da un anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
La dolce vita del latitante. Preso nel resort di lusso. Era il quarto più ricercatoEra in una villa di pregio a Vietri sul Mare sulla Costiera amalfitana, trasformata in un resort da mille euro a notte.
Il latitante Luigi Marando si consegna ai carabinieri: era in fuga da 6 mesi, ricercato dalla Dda di MilanoMilano, 4 maggio 2026 – Dopo una fuga durata poco più di sei mesi, si è costituito ai carabinieri il latitante Luigi Marando, di 36 anni.
Latitante arrestato a Genova: in manette Giuseppe Antonio Trimboli, legato alla cosca Piromalli. La Squadra Mobile di Genova, insieme ai colleghi di Reggio Calabria, ha arrestato il latitante Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni, condannato in via definitiva e irr facebook
‘Ndrangheta: arrestato a Genova il latitante Giuseppe Antonio Trimboli. Trovato in un B&BIl 65enne, condannato in via definitiva nell’operazione Provvidenza 2 nei confronti degli affiliati alla cosca Piromalli di Gioia Tauro, è stato scovato dalla Squadra Mobile con un documento falso dop ... quicosenza.it
'Ndrangheta, arrestato in un b&b a Genova il latitante Giuseppe Antonio Trimboli della cosca PiromalliTrimboli era stato arrestato nel 2017 nell’operazione Provvidenza 2 nei confronti degli affiliati alla cosca Piromalli di Gioia Tauro. calabria.gazzettadelsud.it