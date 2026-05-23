Un uomo ricercato da un anno è stato arrestato in un B&B a Genova. La polizia ha scoperto che si era nascosto lì per lungo tempo, utilizzando documenti falsi per evitare la cattura. La sua latitanza si è protratta fino a quando è stato individuato e arrestato. Non sono stati forniti dettagli su come abbia evitato le forze dell’ordine o sui documenti falsi utilizzati.

? Punti chiave Come ha fatto a nascondersi in un B&B per un anno?. Quali documenti falsi ha usato per ingannare le forze dell'ordine?. Perché ha scelto proprio il quartiere di San Martino per rifugiarsi?. Come hanno fatto gli investigatori a tracciarlo tra Genova e Calabria?.? In Breve Trimboli era già stato arrestato nell'ambito dell'operazione Provvidenza 2 del 2017.. Il latitante è stato trasferito presso il carcere di Marassi dal PM Stefano Puppo.. L'uomo si nascondeva nel quartiere residenziale di San Martino a Genova.. L'arresto è frutto della collaborazione tra Genova e le forze di Reggio Calabria.. A Genova, nel tranquillo quartiere residenziale di San Martino, gli agenti della Squadra Mobile hanno intercettato Giuseppe Antonio Trimboli, latitante di 65 anni ricercato da un anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, latitante Piromalli preso in un B&B: era ricercato da un anno

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