Bagarre a Pavia | dal minuto di silenzio per Bossi all’ avviso di sfratto al sindaco Cosa è successo in consiglio comunale

Nella serata di ieri, il Consiglio comunale di Pavia si è trasformato in un momento di tensione, con una discussione animata che è culminata in un minuto di silenzio dedicato a Bossi e in un avviso di sfratto rivolto al sindaco. La riunione ha visto diversi interventi e scontri tra i presenti, creando un clima acceso e movimentato.

Pavia, 31 marzo 2026 – Bagarre ieri sera in Consiglio comunale. A chiedere la convocazione era stata l’opposizione per discutere i diversi problemi legati alla mobilità ascoltando anche la voce dei cittadini, ma la seduta si è aperta con la richiesta di un minuto di silenzio per commemorare la figura di Umberto Bossi e una parte della maggioranza è uscita dall’aula. “Condividiamo il cordoglio umano che è dovuto davanti alla morte di una persona – ha spiegato Luca Testoni parlando a nome del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra -. Non abbiamo partecipato al minuto di silenzio per ciò che la figura di Umberto Bossi ha rappresentato politicamente nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bagarre a Pavia: dal minuto di silenzio per Bossi all’ “avviso di sfratto” al sindaco. Cosa è successo in consiglio comunale Articoli correlati Minuto di silenzio per Bossi, consigliere dem di Milano: “Sdoganò il razzismo, chiedo scusa ai cittadini”. Bagarre in AulaL’aula del Consiglio comunale di Milano ha voluto ricordare con un minuto di silenzio la morte di Umberto Bossi, il fondatore della Lega scomparso a... Leggi anche: Altro oltraggio a Bossi: la sinistra esce dall’aula a Pavia. Centinaio: "L'ignoranza politica in consiglio comunale"