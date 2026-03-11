L’assessora il sindaco e il figlio in arrivo | a Opera scoppia la polemica in Consiglio comunale

Da ilgiorno.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Opera, durante l'ultimo Consiglio comunale, si è acceso un dibattito tra l’assessora, il sindaco e il figlio dell’assessora, annunciato come in arrivo. La discussione riguarda le implicazioni di questa notizia e ha coinvolto diversi consiglieri. La vicenda ha suscitato reazioni e tensioni all’interno dell’assemblea comunale, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sui motivi.

Opera (Milano), 11 marzo 2026 – L’assessora attende un figlio dal sindaco: scoppia il caso in Consiglio comunale dopo l’interrogazione della consigliera di opposizione Fabiana Di Pino, che ha chiesto quali rapporti intercorrono fra il sindaco Ettore Fusco e l’assessora ai Servizi Sociali e alla Famiglia, Desirè Gugliandolo. La risposta. “Non sussiste alcuna violazione - ha spiegato Fusco - non essendovi tra il sindaco e l’assessora alcun rapporto di parentela o affinità tra quelli previsti dalla norma. Non ricorre quindi alcuna incompatibilità e continueremo ad occuparci dell’amministrazione della città. Chi lo ritiene più utile potrà invece continuare ad occuparsi della vita privata del sindaco”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217assessora il sindaco e il figlio in arrivo a opera scoppia la polemica in consiglio comunale
© Ilgiorno.it - L’assessora, il sindaco e il figlio in arrivo: a Opera scoppia la polemica in Consiglio comunale

Articoli correlati

L'Ice "fa irruzione" nel consiglio comunale di Monza e scoppia la polemicaAlla vigilia dell’arrivo della fiaccola olimpica a Monza l’Immigration and Customs Enforcement “fa irruzione” in consiglio comunale e scoppia la...

Dissalatore a Porto Empedocle, consiglio comunale deserto: salta la seduta e scoppia il casoLa seduta straordinaria e aperta del consiglio comunale di Porto Empedocle dedicata al tema del dissalatore non si è mai realmente aperta.

Altri aggiornamenti su L'assessora il sindaco e il figlio in...

Temi più discussi: Primavera nei Quartieri: Sindaco e Giunta al fianco dei Consigli di Quartiere Partecipati; Consiglio comunale del 10 marzo; Il sindaco con delega al bilancio ma assente al voto: a Chamois si riapre il caso incompatibilità; Sondalo, nasce il primo Consiglio comunale dei ragazzi: Edoardo Peruviani eletto sindaco.

Solbiate Olona ha il suo sindaco junior: il consiglio comunale dei ragazzi si insedia in municipioAndrea Piloni, terza media, ha prestato giuramento davanti al sindaco Ghioldi. Con lui una vicesindaca e dieci consiglieri, ciascuno con un progetto per la scuola e il paese ... varesenews.it

Dopo gli arresti, il consiglio comunale di Cisterna si riorganizzaL’assise è stata aperta dal presidente Mancini che ha presentato il nuovo segretario generale Giulia De Santis augurandole un buon lavoro. Quindi si è proceduto con la surroga del consigliere Renio ... latinatoday.it

Trova facilmente notizie e video collegati.