A Opera, durante l'ultimo Consiglio comunale, si è acceso un dibattito tra l’assessora, il sindaco e il figlio dell’assessora, annunciato come in arrivo. La discussione riguarda le implicazioni di questa notizia e ha coinvolto diversi consiglieri. La vicenda ha suscitato reazioni e tensioni all’interno dell’assemblea comunale, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sui motivi.

Opera (Milano), 11 marzo 2026 – L’assessora attende un figlio dal sindaco: scoppia il caso in Consiglio comunale dopo l’interrogazione della consigliera di opposizione Fabiana Di Pino, che ha chiesto quali rapporti intercorrono fra il sindaco Ettore Fusco e l’assessora ai Servizi Sociali e alla Famiglia, Desirè Gugliandolo. La risposta. “Non sussiste alcuna violazione - ha spiegato Fusco - non essendovi tra il sindaco e l’assessora alcun rapporto di parentela o affinità tra quelli previsti dalla norma. Non ricorre quindi alcuna incompatibilità e continueremo ad occuparci dell’amministrazione della città. Chi lo ritiene più utile potrà invece continuare ad occuparsi della vita privata del sindaco”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’assessora, il sindaco e il figlio in arrivo: a Opera scoppia la polemica in Consiglio comunale

Articoli correlati

L'Ice "fa irruzione" nel consiglio comunale di Monza e scoppia la polemicaAlla vigilia dell’arrivo della fiaccola olimpica a Monza l’Immigration and Customs Enforcement “fa irruzione” in consiglio comunale e scoppia la...

Dissalatore a Porto Empedocle, consiglio comunale deserto: salta la seduta e scoppia il casoLa seduta straordinaria e aperta del consiglio comunale di Porto Empedocle dedicata al tema del dissalatore non si è mai realmente aperta.

Altri aggiornamenti su L'assessora il sindaco e il figlio in...

Temi più discussi: Primavera nei Quartieri: Sindaco e Giunta al fianco dei Consigli di Quartiere Partecipati; Consiglio comunale del 10 marzo; Il sindaco con delega al bilancio ma assente al voto: a Chamois si riapre il caso incompatibilità; Sondalo, nasce il primo Consiglio comunale dei ragazzi: Edoardo Peruviani eletto sindaco.

Solbiate Olona ha il suo sindaco junior: il consiglio comunale dei ragazzi si insedia in municipioAndrea Piloni, terza media, ha prestato giuramento davanti al sindaco Ghioldi. Con lui una vicesindaca e dieci consiglieri, ciascuno con un progetto per la scuola e il paese ... varesenews.it

Dopo gli arresti, il consiglio comunale di Cisterna si riorganizzaL’assise è stata aperta dal presidente Mancini che ha presentato il nuovo segretario generale Giulia De Santis augurandole un buon lavoro. Quindi si è proceduto con la surroga del consigliere Renio ... latinatoday.it

Il consiglio d’ indirizzo del Teatro La Fenice conferma l’incarico alla direttrice. Ma la protesta contro di lei non si ferma - facebook.com facebook

Poche ore prima, al Senato, la presidente del Consiglio aveva lanciato un appello alla coesione, per poi metterlo in discussione nelle repliche alla Camera dopo gli interventi di Quartapelle e Braga. E sulla guerra del Golfo, ha parlato di uno "strabismo" del Pa x.com