Opera Camion 2026 il Maggio Musicale scende in piazza | Puccini viaggia su quattro ruote in tutta la Toscana
Un camion si ferma in piazza, le porte si aprono e l’opera comincia. È il progetto Opera Camion 2026, che porta Puccini in tour su quattro ruote in Toscana. L’iniziativa coinvolge diverse città della regione, con spettacoli all’aperto e senza palco fisso. Il camion, dotato di impianto audio e scenografie mobili, propone arie e scene del compositore. L’obiettivo è rendere l’opera accessibile e diffusa tra il pubblico più giovane e nelle aree meno servite.
Firenze, 27 maggio 2026 – Un camion si ferma in piazza, le porte si aprono e l’opera comincia. È questa l’anima di “Opera Camion 2026 – Il Maggio in piazza”, il nuovo progetto del Maggio Musicale Fiorentino promosso da Fondazione CR Firenze che dal 27 giugno al 7 luglio porterà gratuitamente ‘Gianni Schicchi’ di Giacomo Puccini in sette città toscane: Firenze (27 giugno e 6 luglio), Scandicci (29 giugno), Pontassieve (1 luglio), Empoli (2 luglio), Montevarchi (3 luglio) e Grosseto (7 luglio). Un palcoscenico che nasce nel cuore delle piazze e si apre alla città, trasformando lo spazio urbano in scena viva. L'opera lirica esce dal teatro. L’opera lirica esce, infatti, dal teatro e torna in strada, tra le persone, nelle piazze e nei luoghi della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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