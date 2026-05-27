Opera Camion 2026 il Maggio Musicale scende in piazza | Puccini viaggia su quattro ruote in tutta la Toscana

Notizia in breve

Un camion si ferma in piazza, le porte si aprono e l’opera comincia. È il progetto Opera Camion 2026, che porta Puccini in tour su quattro ruote in Toscana. L’iniziativa coinvolge diverse città della regione, con spettacoli all’aperto e senza palco fisso. Il camion, dotato di impianto audio e scenografie mobili, propone arie e scene del compositore. L’obiettivo è rendere l’opera accessibile e diffusa tra il pubblico più giovane e nelle aree meno servite.